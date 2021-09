🎥 Alexis Saelemaekers maakt indruk in de Serie A: knappe actie en assist bij de 2-0 voor AC Milan tegen Venezia

AC Milan is op een uitstekende manier aan het nieuwe seizoen begonnen in de Italiaanse competitie. De club staat samen met Inter aan de leiding met 13 op 15. Woensdagavond won AC Milan met 2-0 van Venezia.

Alexis Saelemaekers moest tegen Venezia tevreden zijn met een plaats op de bank, maar onze landgenoot mocht wel invallen in de tweede helft. Hij kwam erop bij een 1-0 voorsprong en de 2-0 mag hij vooral op zijn eigen naam schrijven.

Zo had Saelemaekers een knappe actie in huis. De vleugelspeler deelde een panna uit en stak de bal daarna perfect tot bij Theo Hernandez, die de 2-0 zo maar had binnen te leggen. Hieronder kan u de assists van Saelemaekers zien via Eleven Sports.