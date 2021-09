Manchester City wil profiteren van de slechte financiële situatie bij FC Barcelona

Dat FC Barcelona is moeilijk financieel vaarwater zit is geen geheim. Andere clubs zouden hier wel eens van kunnen profiteren. Zo ziet Manchester City wel iets in Ansu Fati

De Engelse grootmacht heeft een creatieve oplossing gevonden om het tot 2022 lopende contract van Fati af te kopen. Manchester City is volgens The Mirror bereid om Raheem Sterling in de deal te betrekken. Volgens de krant gaat het om een ruildeal. Wanneer Barcelona niet zit te wachten op de Engelse winger, komt Bernardo Silva in beeld.



Fati heeft nog een contract tot 2022, maar gaf al wel aan dat hij open stond voor een langer verblijf bij FC Barcelona. De club zelf heeft ook nog een éénzijdige optie om het contract met twee jaar te verlengen.