Carlo Ancelotti geeft Eden Hazard alle tijd om terug naar zijn oude niveau terug te keren

Eden Hazard is er bij de Rode Duivels weer volledig bij maar bij Real Madrid zit hij regelmatig op de bank. Op de wekelijkse persconferentie scheen Carlo Ancelotti een licht op de situatie van Hazard bij Real.

Eden Hazard verscheen in de weekend-wedstrijden telkens aan de aftrap, terwijl hij in de midweekse duels aan de bank gekluisterd blijft. Daardoor werd opnieuw getwijfeld aan zijn fysieke staat van paraatheid. Maar die twijfels blijken onterecht.

Zo verklaarde Ancelotti op de wekelijkse persconferentie dat dit vooral uit voorzorg is. "Met Hazard gaat het goed. Hij heeft goed getraind en is helemaal hersteld. Maar zelfs als hij 100% is, kan ik hem geen basisplaats garanderen. Dat doe ik met niemand", aldus de Italiaanse trainer. "Om hem te beschermen tegen eventuele blessures geef ik hem regelmatig rust. Het belangrijkste is dat hij zich goed voelt."