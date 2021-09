Baas van divisie tegen hooliganisme in Frankrijk had wel 'iets' verwacht, maar... "Zo'n gewelddadige terugkeer in de stadions hadden we niet verwacht"

De terugkeer van de supporters naar de stadions in Frankrijk verloopt niet van een leien dakje. Blijkbaar hebben velen maanden frustraties opgespaard en laten ze die de vrije loop tijdens de Ligue 1-matchen. En dat was wel een beetje voorzien...

De incidenten zijn al bijna niet meer op twee handen te tellen. Thibaut Delaunay, baas van de nationale divisie tegen hooliganisme (DNLH), geeft toe aan het begin van het seizoen de overheid te hebben gewaarschuwd voor zulke scenario's. Maar zo'n geweld had ook hij niet verwacht.

"Het algemene gevoel dat overheerst is nu al verdriet, want zo'n gewelddadige terugkeer in de stadions hadden we niet verwacht" , legt hij vrijdag uit aan RMC Sport. "Niet dat we het niet hadden verwacht aangezien we wisten dat de frustratie van de gezondheidscrisis misschien afwijkend gedrag en overdreven reacties zouden veroorzaken, maar sinds de start van het seizoen zo'n geweldsniveau bereiken..."