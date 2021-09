Houden Messi en co Donnarumma uit doel bij PSG? Doelman denkt al aan vertrek

Gianluigi Donnarumma speelde een schitterend EK, maar dat is hem wel zuur opgebroken bij zijn club PSG. Nadat hij terugkwam van vakantie moest hij vaststellen dat Keylor Navas de rol van nummer 1 had gekregen.

Donnarumma wordt algemeen gezien als één van de beste doelmannen ter wereld, maar bij PSG kreeg hij voorlopig nog maar enkele wedstrijden dit seizoen. In de belangrijke confrontaties, zoals tegen Club Brugge, moest hij zijn plaats aan Navas laten. Die kreeg zijn kans nadat Donnarumma twee weken later aankwam omdat hij extra vakantie kreeg na het EK.

Maar ook zou de Zuid-Amerikaanse clan bij PSG, met onder andere Messi, Neymar en Di Maria gepleit hebben om Navas in doel te zetten. In ieder geval is Donnarumma niet blij met de situatie en zou hij zelfs al aan een vertrek denken. Juventus was eerder al geïnteresseerd en zou hem nog steeds op het oog hebben.