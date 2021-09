🎥 Hebben mind games van Martinez gewerkt? Doelman van Villa wil dat Ronaldo penalty trapt en ziet Bruno missen

Manchester United verloor zaterdagmiddag in het eigen Old Trafford met 0-1 van Aston Villa. In het slot miste Manchester United zelfs nog een penalty.

Aston Villa kwam in de 88e minuut op voorsprong via Kortney Hause en leek de zege niet meer te laten ontglippen maar in de blessuretijd kreeg Manchester United nog een strafschop.

Met Bruno Fernandes en Cristiano Ronaldo heeft Manchester United twee geweldige strafschopnemers in hun rangen. Velen verwachtten Ronaldo achter de bal maar voor een landgenoot kon CR7 zijn ego dan toch opzij zetten want Bruno nam de bal vast.

Villa-doelman Emiliano Martinez besloot daarop om met mentale oorlogsvoering te beginnen en richting Ronaldo te wijzen terwijl Bruno de bal al vast had, kwestie van Bruno aan het twijfelen te brengen.

Emi Martinez mind games 100% effective. CR7 left if for Bruno#MUNAVL#OleOut pic.twitter.com/5Fz9yTIxK5 — Arap Bett ™ (@Kayvinbetoz) September 25, 2021

Of het effectief gewerkt heeft kunnen we niet zeggen, maar Bruno trapte de penalty huizenhoos over en dat is iets dat hij zelden doet. De reactie van Martinez richting de United-supporters mocht er dan ook wezen: