In Engeland moet elke vorm van discriminatie weg: Speler krijgt schorsing voor iets van... negen jaar geleden

In het Engelse voetbal willen ze komaf maken met alles wat ook maar enigszins te maken heeft met discriminatie.

Vooral op sociale media gaat discriminatie soms heel ver. In Engeland kreeg Jonson Clarke-Harris van tweedeklasser Peterborough een schorsing van vier speeldagen opgelegd.

Opvallend is wel dat hij dit kreeg voor twee berichten die hij in 2012 en 2013 op sociale media plaatste. De inhoud van de tweets is niet bekendgemaakt, maar de FA noemde het beledigend en ongepast.

De berichten zouden over seksuele geaardheid gaan. De speler kreeg ook een boete van 5.000 euro en moet een speciale cursus volgen.