Maldini senior ziet zoon Daniel meteen scoren bij eerste bassisplaats voor AC Milan, ook Saelemaekers belangrijk

AC Milan is met 16/18 uitstekend aan het seizoen beginnen en mag daar Daniel Maldini voor bedanken, zoon van clublegende Paolo Maldini.

Paolo Maldini speelde in totaal 902 wedstrijden voor AC Milan, wat tot op de dag van vandaag nog steeds het clubrecord is bij de Rossoneri. Zaterdagmiddag in het uitduel tegen Spezia kreeg zijn zoon Daniel Maldini voor de eerste keer een basisplaats.

De 20-jarige Daniel Maldini maakte vorig seizoen al zijn debuut maar stond nog nooit in de basis en had zelfs nog nooit gescoord in de Serie A, tot vanmiddag. Op aangeven van Kalulu kopt de nieuwe Milanese youngster de bal tegen de touwen, wat ook papa Paolo blij maakte.

😍 | Daniel Maldini scoort z’n eerste doelpunt in de Serie A, tot groot genoegen van z’n papa! 👌🫂 #SpeziaMilan pic.twitter.com/QjWBdowzaN — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 25, 2021

Spezia kwam in de 80e minuut nog wel langszij maar 5 minuten voor het einde van de wedstrijd haalde Brahim Diaz de drie punten binnen voor AC, op een assist van Alexis Saelemaekers.