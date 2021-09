Guardiola weet wat hij deze namiddag mag verwachten: "Lukaku is teruggekeerd om de Champions League te winnen"

Romelu Lukaku staat deze namiddag (13u30) oog in oog met maatje Kevin De Bruyne. Op zijn persconferentie voor de match bewierookte Pep Guardiola alvast de spits van Chelsea.

Guardiola is op zijn hoede voor Big Rom. “Ik ga niet ontkennen wat voor een topspeler Lukaku is”, zegt Guardiola. “Bij Everton heeft hij vooral onder Ronald Koeman een grote stap gezet. Daarna trok hij naar Man United. Bij Inter heeft hij vervolgens nog een extra stap genomen. Antonio Conte heeft de kwaliteiten om elke speler die onder hem werkt beter te maken."

Chelsea is volgens Pep een grote bedreiging, op meer dan één vlak. "Lukaku keerde terug naar Engeland om de Champions League te winnen. Hun team was altijd al sterk. Met hem erbij zijn ze nog beter geworden. Hoe hij omgaat met lange ballen. Hoe de aanvallende middenvelders en wingbacks hem steunen met ballen tussen de lijnen. Chelsea is een beter team dan vorig seizoen. Het wordt een challenge.”