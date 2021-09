Weet u niet wat doen zondagnamiddag? Deze twee voetbalderby's kunnen u een oplossing bieden

Het belooft weer een aangename voetbalnamiddag te worden met enkele interessante affiches.

Engeland

In de Engelse Premier League treffen Arsenal en Tottenham elkaar voor de North London Derby. Beide ploegen zijn nog wat op zoek naar zichzelf en hebben deze zege absoluut nodig om de fanbase opnieuw achter zich te scharen.

Na een dramatische start met 0 op 9 kon Arsenal zijn voorbije twee wedstrijden in de competitie met het kleinste verschil winnen van Burnley en Tottenham. In het klassement staan de Gunners zo opnieuw tussen de mensen maar een 13e plaats is ruim onvoldoende voor de ambities van de fans en het bestuur.

Het omgekeerde verhaal bij Tottenham want zij begonnen fantastisch aan het seizoen met een overwinning tegen City en stoomden verder door naar een 9 op 9. De afgelopen weken werd er echter tweemaal met 3-0 verloren van Crystal Palace en Chelsea. Wie haalt het nu? Om 17u30 gaat de wedstrijd van start in het Emirates Stadium.

Photonews

Italië

In Italië staat de Romeinse derby tussen Lazio en AS Roma op het programma in het Stadio Olimpico. De titelstrijd in Italië belooft razendspannend te worden dit seizoen en elke driepuner zal aan het einde van de rit belangrijk zijn geweest.

Lazio Roma lijkt de kloof met de absolute top in Italië niet te kunnen dichten. Na 6 op 6 werd er verloren van AC Milan en gelijk gespeeld tegen Caglari en Torino. Tegen de buren van AS Roma kunnen ze opnieuw hun elan vinden.

Photonews

AS Roma is dan weer zeer sterk aan het seizoen begonnen onder José Mourinho. Op een verliespartij op het veld van Hellas Verona na, pakte Roma 12 op 15. Een overwinning zou hen net achter AC Milan op de tweede plaats nestelen. Lazio en AS Roma treffen elkaar om 18u.