Ex-speler van Racing Genk en KV Kortrijk gaat weer aan de slag in tweede provinciale

Kumordzi speelde vijf seizoenen lang voor Racing Genk en trok dan naar KV Kortrijk, maar daar liep het mis.

Door het gebruik van prestatiebevorderende middelen werd hij zes maand geschorst. Na die schorsing speelde hij nog een jaar bij Kortrijk, maar toen hing hij de schoenen aan de haak.

Nu gaat Kumordzi weer voetballen, bij Opglabbeek. Het eerste contact liep via een andere ex-speler van Genk.

“Ik had Alex Da Silva ontmoet bij Laszlo Köteles en zo ging de bal aan het rollen. Ik vroeg waar hij nu nog voetbalde en het bleek dat de training pitch van Opglabbeek heel dicht bij mijn woning was. Met de fiets is het slechts vijf minuten”, vertelt hij aan HBVL.

Afgelopen weekend verloor Opglabbeek met 3-1 van Hoepertingen. Kumordzi mocht starten, maar werd bij de rust vervangen.