🎥 Luxemburger trapt staalhard voorbij Courtois voor dé stunt van het jaar

Sébastien Thill is een Luxemburgse middenvelder van het Moldavische Sheriff Tiraspol, die sinds gisteren aan naamsbekendheid heeft gewonnen.

Wie kende Sébastien Thill de voorbije jaren, maanden of zelfs weken? Vrijwel niemand, want de 27-jarige Luxemburger speelt in Moldavië.

Courtois kansloos

Maar na een verleden bij Progrès Niederkorn heeft hij nu wel Champions League-ervaring opgedaan bij Sheriff Tiraspol.

En er is meer, want dinsdag scoorde hij op bezoek bij het grote Real Madrid het winnende doelpunt voor de 1-2. En de manier waarop ... Courtois was kansloos!