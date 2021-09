"Ik ben de enige speler bij Real Madrid die zijn eigen schoenen kan afwassen"

Toni Kroos draagt al sinds 2013 de Adidas 11pro schoenen. Sinds deze voetbalschoenen uitkwamen wou de Duitse middenvelder nooit meer iets anders. Blijkbaar is hij ook de enige die weet hoe hij zijn schoenen moet afwassen.

In een interview met Goal sprak Real Madridspeler Toni Kroos over zijn voetbalschoenen. Sinds het moment waarop de Adidas 11pro schoenen in 2013 uitkwamen, droeg de Duitse middenvelder nooit meer andere voetbalschoenen. Hij beweert verder ook dat hij de enige speler is die zijn schoenen kan afwassen bij Real Madrid. "Het is een beetje speciaal, maar ik heb bij Real Madrid geen andere speler gezien die elke dag zijn schoenen schoonmaakt en zich zo voorbereidt", vertelde hij.

"Mijn voetbalschoenen zijn heel speciaal voor mij. Het is voor mij zelfs het belangrijkste op het voetbalveld. Op dat vlak ben ik daar meer mee bezig dan andere spelers. Ik voel me gewoon op mijn gemak met die schoenen, ik weet niet waarom. Misschien dat het komt door het materiaal en de kleur. Tegenwoordig veranderen andere spelers elke één of twee maanden van kleur en materiaal van schoenen. Voor veel spelers is het geen probleem, ze krijgen nieuwe schoenen en spelen er de volgende dag mee. Ik ben een beetje anders, ik wil me altijd op mijn gemak voelen", besloot Toni Kroos.