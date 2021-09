De hofleverancier van Onuachu: "We hebben weinig woorden nodig om mekaar te verstaan"

De prestaties van Junya Ito bij Genk blijven soms wat onderbelicht. Maar intussen heeft de Japanner in vier opeenvolgende matchen wel al een assist aan Paul Onuachu gegeven.

Ito is aan een dijk van een seizoensbegin bezig en hij vindt de boomlange spits ook blindelings. “Hoe langer je samen speelt, hoe vlotter die samenwerking verloopt. Ook het systeem helpt. Met één diepe spits weet je dat je die meestal centraal kan vinden, zowel met een snelle voorzet of via een langer uitgesponnen actie. Vooral omdat Onuachu zich altijd aanspeelbaar opstelt", vertelt hij in HBvL.

Daarvoor zijn ook geen uitgebreide gesprekken nodig. "We hebben weinig woorden nodig om mekaar te verstaan. We hebben wel bepaalde afspraken over de timing van de voorzetten en de plaats waar ik ze trap. Voor het overige is het vaak een kwestie van instinct, in het voetbal moet je je ploegmaats aanvoelen.”