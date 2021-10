Solskjaer zet Ronaldo op de bank in interessant duel tegen Everton

Zoek niet naar Cristiano Ronaldo in de opstelling van Manchester United zaterdagmiddag. Solksjaer laat de Portugese superster het duel met Everton vanop de bank aanvatten.

Ronaldo miste nog geen wedstrijd bij Manchester United en stond sinds zijn comeback altijd in de basis, tot nu. Een vreemde beslissing aangezien tegenstander Everton even veel punten heeft als United en de winnaar naar de eerste plaats zal klimmen.

Deze week was Ronaldo nog beslissend in de Champions League voor United. De aanvaller maakte in de 95e minuut de winning goal tegen Villarreal en schonk United de eerste driepunter van de campagne.

In de plaats van Ronaldo kiest Solksjaer voor Edinson Cavani. De 34-jarige Uruguayaan krijgt Bruno Fernandes, Anthony Martial en Mason Greenwood in steun. Pogba en Sancho zitten ook op de bank.