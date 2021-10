Wolfsburg is vorm helemaal kwijt: na 12 op 12 halen Casteels, Bornauw en Lukebakio nu 1 op 9

VFL Wolsburg begon met coach Mark Van Bommel uitstekend aan het nieuwe seizoen in de Duitse Bundesliga met 12 op 12. Maar de voorbije weken gaat het steeds minder met de ploeg van onder meer Casteels, Bornauw, Lukebakio en Nmecha.

11 september is nog niet zo bijster lang geleden maar sinds dan heeft Wolfsburg wel al 5 wedstrijden gespeeld zonder er eentje van te kunnen winnen.

Zaterdagmiddag kwam Borussia Mönchengladbach op bezoek voor een aangename pot voetbal. Na 7 minuten stonden de bezoekers al 0-2 voor via Breel Embolo en Jonas Hofmann. Luca Walschmidt milderde nog voor de rust de score.

Wolfsburg kwam echter helemaal niet in het stuk voor. Casteels probeerde de meubelen nog te redden en ook de inbreng van Lukas Nmecha hielp niet veel nadat Maxene Lacroix rood pakte voor de thuisploeg. In de blessuretijd scoorde Joseph Scally de 1-3.

Andere wedstrijden

De revelatie van dit seizoen in de Bundesliga is ongetwijfeld SC Freiburg. Vorig jaar eindigden ze nog als 10e, dit jaar staan ze na 7 speeldagen op een gedeelde tweede plaats samen met Borussia Dortmund. Zaterdagmiddag werd er met 1-2 gewonnen op het veld van Hertha BSC na doelpunten van Lienhart en Petersen.

In de laatste zaterdagmiddagwedstrijd won Stuttgart in eigen huis van Hoffenheim met 3-1. Het doelpunt van Hoffenheim werd gescoord door Jacob Bruun Larsen. Beide ploegen nestelen zich zo in de buik van de Duitse competitie.