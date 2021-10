Juventus bereikt akkoord met Dybala over contractverlenging

Sinds enkele maanden is Juventus achter de schermen heel hard bezig geweest om het contract van Paulo Dybala te verlengen.

Juventus en Paulo Dybala (27 jaar oud, 5 wedstrijden en 2 doelpunten in de Serie A dit seizoen) hebben eindelijk overeenkomst bereikt over een contractverlenging, volgens informatie van La Gazzetta dello Sport. De Argentijnse international tekent bij tot juni 2025 met een jaarsalaris van 8 miljoen euro, plus 2 miljoen euro aan bonussen.

Met deze nieuwe overeenkomst wordt de Argentijn de best betaalde speler van de Oude Dame samen met centrale verdediger Matthijs de Ligt. Nadat Cristiano Ronaldo afgelopen zomer naar Manchester United vertrok, rekent Juve op Dybala om hun nieuwe successen te brengen.