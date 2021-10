Tielemans of Vanaken in de Duivelse basis? Wie Martinez een beetje kent, weet ook het antwoord al

De Rode Duivels strijden donderdag tegen Frankrijk voor een plaats in de finale van de Nations League. Her en der wordt geopperd om Hans Vanaken in de basis te droppen. Maar wie Roberto Martinez een beetje kent...

Akkoord, Hans Vanaken verkeert in de vorm van zijn leven. Akkoord, Hans Vanaken verdient een basisplaats tegen Frankrijk. En akkoord, Youri Tielemans loopt nog steeds achter zijn vorm te zoeken. Maar we kunnen hier en nu al bevestigen: Tielemans zal donderdag naast Axel Witsel het middenveld van de Rode Duivels bemannen. Waarom? Omdat Roberto Martinez eerst en vooral loyaal is. Loyaal aan de speler, maar ook loyaal aan zijn manier van voetballen. Loyaal aan de jongens die de voorbije jaren hebben bewezen om te kunnen met de druk van topwedstrijden. Bovendien ligt Tielemans al sinds dag één in de bovenste schuif van Martinez. De Spaanse selectieheer is ervan overtuigd dat het jeugdproduct van RSC Anderlecht op termijn de aanjager moet worden van de Rode Duivels. En daarom zal u donderdag ook zien: Tielemans staat in de basis.