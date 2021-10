Geen revanchegevoelens bij Thibaut Courtois: "Halve finale uiteraard niet vergeten, maar no hard feelings"

De wedstrijd van donderdag tegen Frankrijk is de uitgelezen kans om de nederlaag in de halve finale van het WK2018 verder te verdringen.

Op zijn website blikt onze nationale doelman vooruit naar de halve finale van de Nations League. "Uiteraard ben ik die verloren halve finale nog niet vergeten, maar no hard feelings. Dat is ondertussen bijna 3,5 jaar geleden. We waren er zo dichtbij. Het klopt dat we erg teleugesteld en gefrustreerd waren, maar daar bleef niets van hangen", verzekert Courtois.

Courtois geeft verder aan hongerig te zijn om de Nations League te winnen, al is het gevoel anders dan een ander groot toernooi. "Het is een vreemd gevoel om een trofee te kunnen winnen in het midden van het seizoen. Normaal wordt een eindronde na de competitie gespeeld. Daardoor is de focus nu totaal anders."

"Toch zullen we er alles aan doen om ons voor de finale te plaatsen. Wij willen zondagavond staan zwaaien met die trofee. Eenvoudig wordt dat niet: Frankrijk, Spanje en Italië zijn drie enorm sterke tegenstanders, die allemaal in staat zijn om met de eindzege aan de haal te gaan", beseft Thibaut Courtois, die tegen Frankrijk voor de 92ste keer het shirt van de Rode Duivels zal dragen.