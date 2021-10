Jacky Mathijssen ziet na De Ketelaere ook Theate naar Rode Duivels vertrekken: "Daarom had ik hem er altijd graag bij"

Dat beloftencoach Jacky Mathijssen voor dit tweeluik niet zou kunnen rekenen op Charles De Ketelaere, lag in de lijn der verwachtingen. Woensdag bleek ook dat Arthur Theate een tweede U21-speler mee op het vliegtuig richting Italië stapte. "Dat geeft me een enorme voldoening", aldus Mathijssen.

Op de persbabbel gaf Jacky Mathijssen tekst en uitleg bij de selectie van Arthur Theate. "Je zag de problemen in de selectie van ver afkomen. En in België weet je dat je gegeerd ben als je 1,85m groot bent, agressief kan verdedigen en bovengemiddeld kunt voetballen. Dan is de weg om stappen te zetten iets korter."

Waarmee de Limburger Theate allerminst tekort wil doen. Integendeel, de bondscoach sprak met veel respect over zijn poulain. "Arthur heeft niet altijd cadeau gekregen. Hij heeft moeten vechten tegen mensen die niet in hem geloofden. En net daarom had ik hem er altijd graag bij. Hij is een voorbeeld voor andere jongens, die het altijd gemakkelijk hebben gehad."

Na Charles De Ketelaere wordt de verdediger van Bologna de tweede belofte in de selectie voor de Final Four van de Nations League. Eerder mocht ook Yari Verschaeren al heel wat ervaring opdoen bij de Rode Duivels. Geen toeval, aldus Jacky Mathijssen. "Ik ben superblij dat de Rode Duivels veel vaker dan vroeger oplossingen zoeken bij de beloften. Dat geeft mij enorm veel voldoening én is voor mijn jongens een extra motivatie. Iets wat aanvoerder Amadou Onana op de persconferentie bevestigde. "De selecties van Charles en Arthur zijn verdiend. Het toont aan dat we er niet veraf zijn en dat alles snel kan gaan. Dat is een motivatie voor ons om hard te blijven werken", besluit de speler van OSC Lille.