Paul Pogba heeft een beslissing genomen over zijn toekomst bij Manchester United

Het contract van de Franse middenvelder bij Manchester United loopt in juni af. Toch zou Pogba van plan zijn om zijn contract te verlengen bij de Engelse topclub. Hij zou nu namelijk wel gelukkig zijn in Manchester.

Volgens L'Équipe heeft Paul Pogba ervoor gekozen om bij Manchester United te blijven. De middenvelder heeft er voor zijn omgeving geen geheim van gemaakt dat hij zijn avontuur bij de Mancunians graag zou verlengen, ondanks de belangstelling van Real Madrid, Juventus en Paris Saint-Germain.

De Fransman voelt zich aangetrokken tot de ambities die de club uit Manchester tentoonspreidt. Het binnenhalen van Cristiano Ronaldo heeft daar vooral mee voor gezorgd. Bovendien is de WK-winnaar van 2018 zich er ook van bewust dat weinig clubs hem een salaris van rond de 20 miljoen euro per jaar zullen kunnen bieden. PSG kan hem betalen, maar een terugkeer naar Frankrijk zit niet in zijn plannen.