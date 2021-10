Clash in de maak? 'Duitse sportgigant wil Haaland afsnoepen van Nike'

Erling Braut Haaland staat op het punt om een overgang te maken. Hij lijkt niet alleen op weg naar een nieuwe club, maar ook zijn schoeisel zal veranderen.

Momenteel voetbalt Erling Braut Haaland op noppen van Nike, maar dat contract loopt op 31 december af. En dus is er een strijd losgebarsten om de Noor binnen te halen.

Bild weet dat Puma is pole position ligt om hem binnen te halen. Er ligt alvast een contract klaar van vijf miljoen euro per jaar en dat voor vijf seizoenen. En dat is niet toevallig.

Helpende hand?

Puma is namelijk ook de shirtsponsor van Borussia Dortmund. Het sportmerk wil op deze manier een steentje bijdragen om Haaland langer bij Gelb und Schwarz te houden.