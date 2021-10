Braziliaanse superster mogelijk eerste toptransfer Newcastle United

Philippe Coutinho is volgens The Sun het eerste transferdoelwit van de nieuwe Newcastle-eigenaars. De Braziliaan zit op een zijspoor bij Barcelona.

Newcastle is de afgelopen dagen veel in het nieuws geweest vanwege de overname van de club door de Saoedische prins Mohammed Bin Salman die rijker is dan de Sjeiks van Paris Saint-Germain en Manchester City. Met dat geld willen de nieuwe eigenaars een sterk team bouwen om Newcastle, dat momenteel 19de staat in de Engelse competitie, van degradatie te redden en op lange termijn om te bouwen tot een stabiele (top)club. Coutinho staat bovenaan het transferlijstje.

Er weerklonken meteen veel geruchten in de pers omtrent nieuwe spelers en managers na het nieuws van de overname. Zinedine Zidane en Steven Gerrard zouden volgens enkele media kandidaten zijn om Newcastle-trainer te worden, maar dat is niet officieel bevestigd.