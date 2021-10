Dries Mertens laat zich weer opmerken bij Napoli

Dries Mertens lijkt helemaal klaar om terug te knallen. In een oefenpot van Napoli scoorde hij twee doelpunten.

De 34-jarige Rode Duivel kampte met de gevolgen van een schouderblessure waarvoor hij geopereerd werd.

Vorige week pakte hij al enkele speelminuten in een invalbeurt. Dit weekend speelde Napoli een oefenmatch tegen het eigen beloftenteam.

Napoli, dat leider is in de Serie A, won met 4-0 van de beloften. Dries Mertens lijkt helemaal terug. Hij scoorde twee keer in de oefenpot.