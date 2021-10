Charles De Ketelaere kreeg alle lof na zijn eerste doelpunt voor de Rode Duivels

Charles De Ketelaere mocht invallen bij de Rode Duivels en kreeg na de wedstrijd lof toebedeeld van Marc Degryse en Jan Mulder.

Mulder vindt dat De Ketelaere zeker van een basisplek mag dromen bij de Rode Duivels. "Het is een intelligente voetballer die náást Lukaku moet spelen", aldus Mulder bij VTM. "De Ketelaere heeft het potentieel om een basisspeler bij de Rode Duivels te worden."

Ook Degryse is een fan. "Hij bracht diepgang. Charles denkt altijd vooruit - met of zonder bal -, speelt vaak in één tijd en heeft het overzicht. Hij zorgde voor dreiging."

Het was het eerste doelpunt van De Ketelaere voor de Rode Duivels. In de Jupiler Pro League zit De Ketelaere dit seizoen al aan vier doelpunten en drie assists bij Club Brugge.