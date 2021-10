Marcus Rashford krijgt leuk eerbetoon aan de universiteit

En dat is ook de maatschappij uiteindelijk niet ontgaan. Menslievendheid is nu eenmaal een mooie eigenschap.

Rashford heeft veel uit te delen als topvoetballer, maar toont al jaren zijn sociaal engagement. En dat heeft hem nu ook een 'prijs' opgeleverd.

De speler van Manchester United heeft een eredoctoraat gekregen aan de universiteit van Manchester. Hij is daarmee de jongste persoon ooit met zo'n eer.

The greatest ♥ļø

Meant so much sharing this moment with Sir Alex šŸŽ“ https://t.co/e4L1HgOIbN pic.twitter.com/wiuTd5ECAc