Wim De Coninck ziet wat Roberto Martinez nodig heeft: "Maar dat is een probleem"

De malaise bij de Rode Duivels doet veel vragen stellen bij de figuur van bondscoach Roberto Martinez.

Vanavond spelen de Rode Duivels de troostingsfinale tegen Italië. Het zit er dik in dat we verliezen van de B-ploeg van Italië. “Dan staat het land weer min of meer op stelten. We zijn het aan onszelf verplicht om er toch nog vol voor te gaan en die revanche te pakken", vindt Wim De Coninck bij Sporza.

De Coninck ziet vooral proberen bij een te conservatieve bondscoach. “In zijn selecties en in zijn spelsysteem. Martinez heeft voor de match altijd wel een heel plan in zijn hoofd en is perfect voorbereid, maar tactisch ingrijpen tijdens een wedstrijd, dat heeft hij niet. Als we op achterstand staan of als we het moeilijk krijgen, slaagt hij er niet in om dat om te draaien, integendeel.”

Tijdens de wedstrijd zou hij een echte assistent nodig hebben. “Wat ook opvalt, hij staat daar tijdens een match altijd alleen. Hij laat zich zelden of nooit adviseren. Er is nooit een assistent die aan zijn mouw komt trekken. Dat is bij andere landen toch anders. Van een Thierry Henry verwacht je toch ook dat die de dingen ziet en meer input heeft. Twee mensen weten altijd meer dan een. Dat lijkt toch het zwakke punt van Martinez.”

Al is het ook een probleem dat Martinez eigenlijk zijn eigen baas is. “Maar het is Martinez die zichzelf moet evalueren. HIj is ook technisch directeur. Dat is een probleem”, besluit De Coninck.