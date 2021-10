Arsenal-spits gelinkt aan Newcastle United

Volgens Engelse media wil Newcastle United zich versterken met Alexandre Lacazette.

De Franse Arsenal-spits is al de zoveelste speler die wordt gelinkt aan een overstap naar Newcastle United sinds dat de nieuwe Sjeik de club heeft overgenomen. Het lijkt erop dat de club van plan is om een stevig transferoffensief te houden in januari.

Onder andere: Donny Van de Beek, Anthony Martial, Jesse Lingard, Philippe Coutinho en Aaron Ramsey zijn al in verband gebracht met een overgang naar Newcastle.