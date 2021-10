Jan Vertonghen: "In balbezit zijn we bij top in Europa"

Het mocht niet zijn voor de Rode Duivels. Zondag beten Jan Vertonghen en co. ook in het zand tegen Italië.

"Dit was geen match om geschiedenis te schrijven, maar wel een om het goede gevoel terug te krijgen", reageerde aanvoerder Jan Vertonghen na afloop in GVA. "Ondanks het resultaat heb ik ook goeie dingen gezien. Een paar kansen, de nieuwe jongens hebben zich getoond, over het algemeen waren we niet minder dan Italië."

Waarna Vertonghen toch nog even voortging op die pijnlijke halve finale tegen Frankrijk. "Het gevoel in die eerste helft was zo goed, dat moeten we leren vasthouden. Als je met 2-0 de rust ingaat tegen Frankrijk, mag je niet op twee gedachten hinken. Dan moeten we meer lef tonen, want in balbezit zijn we een van de beste ploegen van Europa", besluit Vertonghen.