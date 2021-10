Mama van Charles De Ketelaere verdrietig omdat ze er niet bij was: "Zijn grootste sterkte"

Voor Charles De Ketelaere was het een kinderdroom die uitkwam, scoren voor de nationale ploeg van zijn land. Tot groot jolijt van de mama ook.

Charles De Ketelaere maakte een fantastische invalbeurt bij de Rode Duivels tegen Italië. Hij zag zijn prestatie bekroond met een doelpunt.

Voor mama Isabelle De Cuyper was het een bijzonder gevoel, thuis in Sint-Andries. “Het is wel héél spijtig dat ik niet ter plaatse ben kunnen gaan kijken. Maar Charles was niet zeker van een plaats in de selectie, en de bekendmaking ervan kwam ook redelijk laat, dus ik kon niet op voorhand iets boeken”, vertelt ze aan HLN.

Volgens mama is Charles een koele kikker. “Dat is één van zijn grote sterktes. Ik ben er zeker van dat ik véél meer zenuwen had in mijn zetel dan hij op het veld. Het is niet dat hij niet nadenkt op het veld.”