Aimé Anthuenis ziet maar vier toppers bij de Rode Duivels spelen

Kevin De Bruyne liet vallen dat ons land geen 22 toppers telt. Aimé Anthuenis gaat zelfs nog een stapje verder. Hij ziet er maar vier.

Volgens Kevin De Bruyne is België de underdog, omdat het geen 22 toppers telt zoals de andere landen in de Final Four van de Nations League.

Woorden die hard aankwamen, maar ex-bondscoach Aimé Anthuenis gaat nog een stapje verder in die optiek. Hij ziet slechts vier toppers. En dan nog.

“België kan alleen een groot toernooi winnen als alles meezit, de vier toppers present en fit zijn én op hun best presteren. Ik spreek over Courtois, Lukaku, De Bruyne en Hazard. En nu hebben we er maar drieënhalf. Hazard haalt niet zijn rendement”, zegt Anthuenis aan HLN.

En dat heeft ook zijn gevolgen. “Maar zelfs met de vier toppers op hun best kan je alleen zeggen dat we de evenknie zijn van Frankrijk. Voor de rest heeft België degelijke spelers die je overal hebt lopen, maar zij zijn niet de tóp van de tóp.”