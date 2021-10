Duitsland steekt België dan toch voorbij, als eerste geplaatst voor WK

België is niet het eerste land dat zich plaatst voor het WK van 2022 in Qatar. Die eer komt Duitsland toe.

Wales won met 0-1 in Estland, waardoor de Rode Duivels nog niet zeker zijn van een ticket voor het WK van volgend jaar in Qatar.

Duitsland won met 0-4 op Noord-Macedonië, waardoor ze wraak namen voor de nederlaag in eigen huis. Door die zege is Duitsland het eerste land dat zich kwalificeert voor het WK.

Het wordt voor de Mannshaft het achttiende WK. Enkel in 1930 en 1950 waren ze er niet bij. In 1930 omdat ze zich niet inschreven, in 1950 omdat ze niet mochten na de oorlog.