Na Courtois nu ook Nederlandse topcoach in de aanval tegen kalender: "Ze begrijpen voetbal niet als ze dat doen. Geld is het belangrijkste"

Lyon speelt zaterdagnamiddag de topmatch tegen Marseille. Lyon-coach Peter Bosz zal dat waarschijnlijk zonder één van zijn beste spelers moeten doen: Lucas Paqueta. Die moet vanavond nog met Brazilië spelen.

"Als hij speelt, kan hij onmogelijk zaterdag alweer spelen", schudde de Nederlandse trainer het hoofd op zijn persconferentie. Hij trok hard van leer tegen de internationale kalender. "Daar begrijp ik niets van. Drie wedstrijden in Zuid-Amerika, met de laatste wedstrijd op donderdagavond... Het is onmogelijk."

"Mensen begrijpen voetbal niet als ze dat doen. Dat is het. Geld dat is het belangrijkste. Niet voetbal, naar mijn mening. Het is het geld. Niet de speler. En dat begrijp ik niet. Wat we willen is de beste spelers op het veld hebben. Maar op die manier raken veel goede spelers geblesseerd en doen ze dat niet. Misschien moet je eencoach als FIFA- of UEFA-president aanstellen! "