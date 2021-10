Romelu Lukaku komt niet tot scoren in glansloze zege van Chelsea

Romelu Lukaku kwam niet tot scoren in een moeilijke wedstrijd voor Chelsea. Uiteindelijk werd Brentford toch opzij gezet met het kleinste verschil.

Natuurlijk mocht Romelu Lukaku in de basis beginnen bij Chelsea. Hij zag in de eerste helft nog een doelpunt afgekeurd worden terwijl vlak ervoor Bryan Mbeumo van Brentford de paal had geraakt. Toch kwam Chelsea nog in de eerste helft op voorsprong dankzij een doelpunt van Benjamin Chilwell.

Brentford was de betere ploeg in de tweede helft. Ze kregen verscheidene kansen maar onder andere wederom het doelhout voorkwamen de aansluitingstreffer.

Dankzij de driepunter blijft Chelsea aan de leiding staan in de Premier League. Brentford staat op de 7de plaats met 12 punten uit 8 wedstrijden.