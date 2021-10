📷 Bij Napoli zijn ze fan van Halloween: Italiaanse club speelt komende thuiswedstrijden in speciaal shirt

Bij Napoli doen ze het voorlopig uitstekend dit seizoen. De Italiaanse topclub heeft 21 op 21 en kan dan ook alleen aan de leiding komen in de Serie A. Dan moeten ze zondag wel voorbij Torino geraken.

Bij Napoli zijn ze fan van Halloween, want de komende twee thuiswedstrijden zal de Italiaanse club in een speciaal shirt te zien zijn. U kan het shirt hieronder bekijken via de Twitterpagina van Eleven Sports. Wat vindt u van het exemplaar?