Geen spoor van Eden Hazard in Champions League-selectie Real Madrid

Eden Hazard liep in de halve finale van de Nations League tegen Frankrijk een verrekking op, waardoor hij tegen Italië niet meer in actie kwam. Ook in het Champions Leagueduel tegen Shakhtar Donetsk zal Hazard niet in actie komen.

Carlo Ancelotti nam onze landgenoot immers niet op in zijn selectie voor het duel van komende dinsdag op het veld van Shakhtar Donetsk. Bij Real Madrid stelt men alles in het werk om Eden Hazard speelklaar te krijgen tegen volgende week zondag, wanneer de Clasico in en tegen Barcelona op het programma staat. In de Champions League staat Real Madrid na twee speeldagen op de tweede plaats, met drie punten. Shakhtar en Inter hebben een punt in de poule van Sheriff Tiraspol. De Moldaviërs gaan verrassend aan de leiding met twee zeges. 📋✅ ¡Nuestros convocados para el partido 🆚 @FCShakhtar! #UCL pic.twitter.com/vSkaBZ2qX1 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 17, 2021





