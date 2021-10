🎥 Kyriani Sabbe pakt uit met heerlijk doelpunt voor Club NXT in de UEFA Youth League

Club NXT heeft dinsdagmiddag in de Youth League genoegen moeten nemen met een punt tegen Manchester City. Club NXT stond lange tijd aan de leiding, dankzij een prachtig schot van Kyriani Sabbe in de blessuretijd van de eerste helft.

"Ik ben rechtsvoetig, maar ik zag de bal naar mijn linkervoet komen en ik aarzelde niet. Na afloop vierde ik feest omdat het niet zo vaak gebeurt dat ik scoor. Ik zie het als een beloning voor mijn werk", zei de jonge Bruggeling op de sociale media van de club.

