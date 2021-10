Heeft Romelu Lukaku een pauze nodig? "Ik voel dat hij op mentaal vlak een beetje moe is"

Romelu Lukaku was uitstekend aan zijn nieuw avontuur bij Chelsea begonnen, maar in de laatste wedstrijden vindt de Rode Duivel de weg naar het doel niet meer. Zo staat hij al vier wedstrijden droog in de Premier League.

Volgens Thomas Tuchel heeft Romelu Lukaku misschien wel nood aan een pauze. "Ik voel dat hij op mentaal vlak een beetje moe is. Voor mij is hij overspeeld. Het is moeilijk om te beoordelen of hij een pauze nodig heeft of dat ik hem zou moeten laten staan", aldus de manager van Chelsea bij SkySports.

"Hetzelfde geldt voor Mason Mount en Jorginho. Ze hebben veel gewicht te dragen voor hun land. Ze houden ervan en ze zijn concurrenten. Maar als je 1000 wedstrijden per jaar speelt, kan dat zwaar aanvoelen", legde Tuchel uit.

"De spelers spelen te veel. Ik ben een grote fan van kwaliteit en niet van kwantiteit. Maar dit is niets nieuws en de volgende nationale onderbreking komt er snel aan. In januari en februari hebben we weer nieuwe competities (Club World Cup en FA Cup) om in te spelen en dan kan het wat moeilijker zijn dan het zou moeten zijn", zei de Duitse manager.