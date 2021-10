Ook in Nederland heel wat geweld in het voetbal: Gevolg van de coronamaatregelen?

In Nederland neemt de agressie in en om het voetbal dit seizoen een hoge vlucht, zo stelt de Nederlandse voetbalbond vast.

In ons land zijn er geen cijfers beschikbaar over geweld in en rond het voetbal, in Nederland zijn die er wel. “We hebben in Nederland nu negen of tien speelrondes gehad en er zijn nu al meer stadionverboden dan we normaal gezien in de helft van het jaar zien", zegt Jaap Paulsen van de Nederlandse voetbalbond KNVB bij VRT Laat. “We zien dus dat het een zeer onstuimige start van het seizoen is geworden.”

“Wat we dit seizoen opvallend meer zien, is dat mensen plastic bekers met bier of andere voorwerpen op het veld gooien, richting de spelers”, zegt Paulsen. “We hebben ook vastgesteld dat het probleem niet alleen in het voetbal, maar ook op andere plekken in de samenleving terug te vinden is. Er is echt veel agressiviteit en er zijn veel mensen die gaan rellen tegen de politie.”

Volgens Paulsen heeft dat allemaal te maken met de opgelegde coronaregels en hebben mensen in het geweld een uitlaatklep voor al hun frustraties. “Mensen gaan sowieso soms al naar het voetbalstadion om zich te uiten zoals ze dat niet altijd de rest van de week doen.”, klinkt het nog.

Samen met de clubs bekijkt de voetbalbond wat er kan gedaan worden. Voor komend weekend zouden er al nieuwe richtlijnen komen.