Arthur Theate heeft draai bij Bologna al helemaal gevonden: "Ik wil Giroud en Zlatan opvreten"

De energieke Arthur Theate lijkt de overstap van KV Oostende naar de Serie A haast probleemloos te verteren. Theate liet bij Bologna al fraaie dingen zien en werd daarvoor beloond met een selectie voor de Rode Duivels.

Bij RTBF komt Arthur Theate terug op zijn vertrek bij KV Oostende, na een erg geslaagd seizoen. "Ik kon al in augustus vorig jaar tekenen bij Bologna, na amper vijf profwedstrijden. Ik ben KVO ontzettend dankbaar dat ze mijn overgang nooit in de weg hebben gestaan. Meer nog, Gauthier Ganaye en Alexander Blessin hebben me enorm geholpen: "Amuseer je daar", zeiden ze me. Het klopt dat ik wilde vertrekken, maar ik zou nooit met KV Oostende in de clinch gegaan zijn om een transfer te forceren", aldus Theate.

Bij Bologna deed de linksbenige verdediger het tot dusver meer dan behoorlijk. Zaterdag komt AC Milan op bezoek. "Ik wil altijd mijn tegenstander opvreten, wie dat ook mag zijn. Zaterdag zullen dat Giroud en Zlatan zijn... Of ik op de foto ga met Zlatan of van shirt wissel? Misschien als hij het me vraagt", knipoogt Theate.