Dennis Praet helpt Torino aan de drie punten tegen Genoa

Vanavond stond het duel tussen Torino en Genoa op het programma in de Serie A. Dennis Praet bekroonde een sterke invalbeurt met de drie punten.

Geen Belgen in de basis bij zowel Torino als Genoa. Dennis Praet begon op de bank bij Torino terwijl Zino Vanheusden geblesseerd is bij Genoa en de wedstrijd vanuit de tribunes moest volgen.

Torino begon sterk aan de wedstrijd en stond na 31 minuten al op een comfortabele 2-0 voorsprong. Dit dankzij doelpunten van Sanabria en Pobega. Dit was eveneens de ruststand.

Genoa kwam bijna langszij via Vasquez maar die zag zijn doelpunt afgekeurd worden door de VAR. In de 59ste minuut mocht Dennis Praet invallen voor Torino en nadat Destro de stand op 2-1 had gebracht was het tijd voor Praet om zijn aangeboden kans te grijpen. Zo zette hij Brekalo op weg naar de 3-1 en leek de overwinning binnen handbereik.

Genoa kon nog terugkomen tot 3-2 via Calceido maar verder kwamen ze niet. Zo eindigde de partij op 3-2 mede dankzij een assist van Praet.

Dankzij deze overwinning springt Torino naar de 10de plaats in de Serie A terwijl Genoa voorlaatste blijft.