Supportersbussen van MVV komen aan in het verkeerde stadion maar de Tilburgse politie reageert gevat

De ontmoeting tussen NAC Breda en MVV in het Rat Verlegh Stadion begon tien minuten later. Dat heeft te maken met de Maastrichtse supportersbussen die aan het verkeerde stadion stonden. Volgens de Tilburgse politie moet de buschauffeur dringend leren kaartlezen.

De MVV-fans zaten in de bus op weg naar Breda, maar plotseling werd een deel van de bussen naar Tilburg geëscorteerd. Waarschijnlijk een vergissing van de dienstdoende politieagenten, aangezien Willem II vrijdagavond ook een thuiswedstrijd speelt en met Fortuna Sittard ook nog eens een Limburgse tegenstander treft. MVV zegt dat hun fans voor Fortuna-supporters werd aangezien.

De politie van Tilburg reageerde al op de Tweet van MVV: 'Het verhaal is anders. De bussen vóór jullie waren van Fortuna en werden door ons begeleid. Jullie buschauffeur dacht waarschijnlijk dat hij al in Breda was want hij reed er gewoon achter aan. Ken je topografie! Fijne wedstrijd en goede reis naar huis als jullie de weg weten.'