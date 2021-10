"Het wordt een slechte gewoonte": bij Genk beseffen ze het maar al te goed

Genk speelde geen slechte wedstrijd op bezoek bij West Ham United. Toch ging het ruim de boot in, met dank ook aan de stilstaande fases. Opnieuw ...

Racing Genk speelde zeker geen slechte wedstrijd, maar toen was er plots de corner te veel en ging de bal binnen.

Oplossing vinden

Een vrije trap zorgde later voor de 2-0. "Het wordt een slechte gewoonte, die stilstaande fases", beseft ook Bryan Heynen.

"We moeten die ballen wegwerken en de duels winnen, niet twijfelen. Maar op dit moment valt de bal niet in ons voordeel. We moeten de oplossing vinden in de kleedkamer."