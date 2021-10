Mag er op het WK in Qatar een pintje gedronken worden? "Toegelaten in de voorziene zones"

Het WK in Qatar heeft bij veel voetbalsupporters al vragen opgeroepen. Dat gaat door van 21 november tot 18 december in de oliestaat, waar strenge regels gelden. Niet meteen iets wat je associeert met een WK, waar de fans willen feesten en vieren.

Qatar verwacht zo'n 1,2 miljoen bezoekers tijdens het grootste voetbalevenement ter wereld. Maar waar gaan die allemaal verblijven? Vernieuwende en tijdelijke oplossingen zijn in volle ontwikkeling en verder worden ook meer hotels ter beschikking gesteld om al het publiek te kunnen ontvangen, weet Belga.

Toeschouwers zouden kunnen verblijven op cruiseschepen, in privéwoningen of in fandorpen, terwijl 16 drijvende hotels met een totale capaciteit van 1.600 kamers gebouwd zullen worden.

Normaal mag er in het moslimland ook geen alcohol genuttigd worden op straat. “Alcoholische dranken worden toegelaten in de voorziene zones”, aldus Fatma al-Nuaimi, communicatieverantwoordelijke van het organisatiecomité.

Ook over de werkomstandigheden van de duizenden Afrikaanse en Aziatische bouwlieden werd er iets gezegd. “We proberen ons niet uit evenwicht te laten brengen door die kritiek”, zei al-Nuaimi.