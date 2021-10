Koeman laat zich uit over belagers: "Mensen met een opvoedingsprobleem, ze kennen geen normen en waarden"

Barcelona verloor afgelopen weekend van Real Madrid en achteraf werd Ronald Koeman geconfronteerd met een massa boze fans die hem belaagden bij het buitenrijden van het stadion. Op zijn persconferentie voor de match tegen Rayo Vallecano kwam hij terug op het incident.

Er werd op zijn auto geklopt en de meute wou hem fysiek aanvallen. "Ik denk niet dat er een oplossing is voor wat er gebeurde toen ik het stadion verliet", aldus Koeman. "Het zijn mensen met opvoedingsproblemen, ze weten niet wat normen en waarden zijn."

"De sfeer in het stadion was juist het tegenovergestelde, zelfs toen we 0-2 achter stonden bleef het publiek ons steunen", vervolgt Koeman. "Je hoeft niet veel aandacht te besteden aan deze mensen. De beelden zeggen genoeg."

"Het leek erop dat het alleen bij mij is gebeurd, maar er waren ook spelers die met hun vrouw en kinderen in de auto zaten die werden lastiggevallen bij het verlaten van het stadion. We moeten een manier vinden om te zorgen dat zich dit niet zal herhalen. Het is een maatschappelijk probleem dat over de hele wereld bestaat, helaas.”