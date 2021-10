Thomas Buffel over Genkse malaise: "Niet zomaar vasthouden aan wat vroeger goed liep"

Het woord is gevallen in Genk: crisis. De bekerhouder zit in de hoek waar de klappen vallen en moet zich dringend herpakken.

In HNB geeft Thomas Buffel, ex-aanvoerder van Racing Genk, tips om weer recht te krabbelen na de zes nederlagen in de laatste zeven wedstrijden. Volgens Buffel is het cruciaal om positivisme te houden binnen de groep. "Daarvoor moet de coach zijn dragende spelers aanspreken. Zij moeten op training voor scherpte zorgen: focus, drive en passie zijn cruciaal om hieruit te geraken." "Daarnaast mag je niet zomaar vasthouden aan wat vroeger goed liep. Als je dan andere keuzes maakt, moet je daarin duidelijkheid scheppen. Iedereen moet mee zijn in het verhaal, het collectieve primeert op alles." Tegen AA Gent zakte zelfs Paul Onuachu mee door het ijs. "Het zijn fysiek zware maanden. Op training moet hij dat goede gevoel proberen terugbrengen. Geef hem wat extra voorzetten, hij moet die bal weer tegen de netten zien vliegen", besluit Buffel.