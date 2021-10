Ajax had hem al afgeschreven, maar haalt hem nu toch terug en hij zal spelen: "Het belang van Ajax staat voorop"

Ajax heeft een draai van 180 graden moeten maken. André Onana, die na zijn schorsing zijn laatste wedstrijd voor de Amsterdammers gespeeld leek te hebben, zal normaal gezien de rest van het seizoen onder de lat komen te staan.

Eerste doelman Maarten Stekelenburg is immers out voor de rest van het seizoen en Onana traint al een poosje mee bij Jong Ajax. "Voor ons stond vast dat Andre afgelopen zomer een transfer zou maken", legt Overmars uit op de clubwebsite. "Dat is niet gebeurd en dus staat hij nog bij ons onder contract. Mijn standpunt over zijn situatie was helder, maar daarna kwam het nieuws dat Maarten Stekelenburg de rest van het seizoen is uitgeschakeld. Het belang van Ajax staat voorop en zo bezien is het goed dat hij zich weer bij het eerste elftal meldt."

Ook trainer Erik ten Hag wil hem terugzien. "Niemand is blij met de situatie die door de schorsing ontstaan is. Maar we moeten ook niet naïef zijn. Andre is een fantastische keeper die veel voor Ajax heeft betekend en hij is fit. Vanaf begin september mag hij weer bij Ajax trainen en dat doet hij elke dag vol overgave. Voor Ajax is het belangrijk dat wij een brede en goede selectie tot onze beschikking hebben, daarin is plaats voor Andre. Dus vanaf vandaag meldt hij zich weer op het trainingsveld bij de A-selectie."