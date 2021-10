📷 Vierde shirt is alweer schot in de roos, bekijk hier het nieuwe shirt van Venezia

Venezia FC is een club die bekend staat om zijn prachtige truitjes. Vandaag brachten ze hun vierde truitje uit.

Venezia FC, dit jaar nieuw in de Serie A, staat wereldwijd bekend om zijn prachtige voetbaltruitjes. Ze kiezen bewust om geen sponsors op hun shirts te zetten, gebruiken prachtige kleuren en hebben oog voor detail, kortom: de mooiste voetbaltruitjes die er zijn.

Het nieuwe shirt dat Kappa uitbrengt is een rood shirt met mooie details. Daan Heymans, die vorig jaar nog bij Waasland Beveren speelde, zal zeker niet boos zijn als hij dit shirt moet aantrekken. Als je het shirt wil kopen, zit je morgen best om 16u30 achter je computer. Bij de lancering van de vorige shirts was alles namelijk op acht uur tijd uitverkocht.