Christian Eriksen mag dit seizoen niet spelen in Serie A, Inter wil meewerken aan oplossing

Op het EK kreeg Christian Eriksen tijdens het duel Denemarken-Finland een hartstilstand op het veld. De 29-jarige Deen haalde het en stelt het inmiddels goed. De kans dat we de offensieve middenvelder nog in Inter-shirt zullen zien, lijkt uitgesloten.

Eriksen kreeg na zijn hartfalen een defibrillator ingepland. Bij een nieuwe hartstilstand geeft dat apparaatje een schok, waardoor het hartritme versnelt. In de reglementeringen van de Italiaanse voetbalbond staat gestipuleerd dat het voor mensen met een defibrillator verboden is om te voetballen. Inter bevestigde vrijdag wat gevreesd werd: Christian Eriksen mag al zeker dit seizoen in geen enkele Italiaanse competitie aantreden.

De Italiaanse landskampioen wil Eriksen niet in de kou laten staan en zal meewerken aan een wintertransfer. Eriksen is niet de enige voetballer die met een defibrillator zijn carrière kan verderzetten. Anthony Van Loo deed het in ons land, bij Ajax is dat ook het geval voor Daley Blind.