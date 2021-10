Is winnaar Gouden Bal al bekend? Foto's van diverse uitslagen circuleren op sociale media

Kennen we de winnaar van de Gouden Bal al? Volgens gelekte foto's op sociale media zou dat Robert Lewandowski of Lionel Messi zijn. Er is een uitslag opgedoken met Lewandowski als winnaar en één met Messi als winnaar. Is één van deze twee juist?

De bedoeling is dat we pas op 29 november de winnaar van de Gouden Bal kennen, wanneer de trofee uitgereikt wordt in Parijs. Op sociale media circuleren echter foto's van een document dat moet doorgaan voor de uitslag van de Gouden Bal, maar de uitslag op de foto's is verschillend. Volgens de ene foto is dit de top 10 en mag Lewandowski zich straks beschouwen als de beste voetballer ter wereld. 1. Robert Lewandowsk

2. Lionel Messi

3. Karim Benzema

4. Mo Salah

5. Jorginho

6. Kylian Mbappé

7. N’Golo Kanté

8. Erling Haaland

9. Cristiano Ronaldo

10. Kevin De Bruyne 📌According to leak Lewa won Ballon D'or📸 pic.twitter.com/NgZKqmuXt7 — #D10S (@ahadz23) October 27, 2021 Volgens de tweede foto is dit de top 10 en mag Messi de trofee voor een zevende keer ophalen. 1. Lionel Messi

2. Robert Lewandowski

3. Karim Benzema

4. Jorginho

5. Cristiano Ronaldo

6. Mo Salah

7. Kylian Mbappé

8. N’Golo Kanté

9. Erling Haaland

10. Gianluigi Donnarumma BREAKING: Lionel Messi has WON 2021 Ballon D’or according to sources close to France Football. 🐐 pic.twitter.com/rKSDCmlJY6 — L/M Football (@lmfootbalI) October 28, 2021